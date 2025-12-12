Bakan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le Bir Araya Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile ziyareti için Şentürk'e teşekkür etti.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel