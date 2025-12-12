Bakan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le Bir Araya  Geldi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.