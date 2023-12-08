Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı. Töre, KKTC'nin milli bir Türk devleti olduğunu, Türkiye ve KKTC'nin müşterek bir milli dava yürüttüğünü belirtti. Tunç ise KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin mezarlarını ziyaret ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Anavatandan KKTC'ye yapılan her ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Töre, KKTC'nin milli bir Türk devleti olduğunu, Türkiye ve KKTC'nin müşterek bir milli dava yürüttüğünü belirtti.

Töre, Türk milletinin hak ve menfaatlerinin ayrı düşünülemeyeceğini bildirerek, "Bu milli davada öznemiz, milletimizin milli hak ve menfaatleridir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ve Türk milletinin milli hak ve menfaatleridir. Bunları ayrı ayrı düşünmek doğru değildir. Müşterek bir milli dava yürütüyoruz. Türkiye olmadan bu milli davayı ileri götürmek de zaten mümkün değildir." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getiren Töre, şunları söyledi:

"Depremlerde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bu canlarımız arasında KKTC vatandaşları da var. Adıyaman'daki otelde 35 yavrumuz, sporcularımız maalesef hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra diğer illerde de vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları var. Şampiyon Meleklerimizle beraber hepsine çok üzüldük. Gidenleri geri getirmek mümkün değil. Onların hatıralarına sahip çıkmak, vefatına neden olan, kusurlu olanların yargı sürecini sonuna kadar takip edip, adaletin ortaya çıkarılmasını sağlamak... Bu kapsamda titiz bir yargı, soruşturma süreci gerçekleşti."

"Yargı süreci bize emanet"

Adalet Bakanı Tunç da KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlarını ziyaret ettiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenler için dua ettiklerini, ailelere başsağlığı dilediklerini belirten Tunç, "Ziyaretimizin sebebi, dava süreciyle ilgili hem milletvekillerimizi hem ailelerimizi bilgilendirmek." dedi.

Tunç, KKTC'li öğrencilerin acısını çok derinden hissettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsias Otel'de 35 yavrumuz, sporcularımız maalesef hayatını kaybetti. Diğer illerde de vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız var. 46 KKTC vatandaşı depremde hayatını kaybetti. Tabii Şampiyon Meleklerimizle beraber hepsine çok üzüldük. Gidenleri geri getirmek mümkün değil. Acılarını paylaşıyoruz ama onların hatıralarına sahip çıkmak, onların vefatına neden olanların, kusuru bulunanların yargı sürecini sonuna kadar takip edip, adaletin ortaya çıkarılmasını sağlamak bizim görevimiz. Bu kapsamda titiz bir soruşturma süreci gerçekleşti. Yargı süreci bize emanet. Biz bu noktada inşallah sonuna kadar takipçisi olmanın gayreti içerisinde olacağız."

"Onların huzuru bizim de huzurumuz"

Türkiye ile KKTC'nin ilişkisinin sağlam temellere dayandığını vurgulayan Tunç, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve burada yaşayan halkın refahı bizim de refahımızdır. Onların huzuru bizim de huzurumuzdur." dedi.

Tunç, KKTC halkının huzur ve refah içerisinde yaşaması için, anavatan ve garantör ülke olarak destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyareti kapsamında bakanlık olarak KKTC'de yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirme yapma fırsatı da bulduğunu belirten Tunç, misafirperverliğinden dolayı Zorlu Töre'ye teşekkür etti.