Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hollanda'da Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Barış Sarayı'nı ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ni ziyaret etti, Türk kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in daveti üzerine bulunduğu Hollanda'da temaslarını sürdüren Bakan Tunç, Barış Sarayı'nda Daimi Tahkim Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak ile bir araya geldi.

Uluslararası Adalet Divanı'na da ev sahipliği yapan Barış Sarayı'nda incelemelerde bulunan Tunç, İstanbul Tahkim Merkezi'nin uluslararası alanda daha etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi için Daimi Tahkim Mahkemesi ile işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Tunç, daha sonra Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ndeki diplomat ve kordiplomatlarla görüştükten sonra Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun ile Türkiye Maarif Vakfı Hollanda Temsilcisi ve Maarif Europe Direktörü Sabri Yıldırım'ı kabul etti.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'dan Hollanda'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, Türkiye'nin tanıtımı, eğitim çalışmaları, kültür ve sanat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, "Ülkemizi Hollanda'da başarıyla temsil eden Büyükelçimize, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerimize, büyükelçilik personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum." dedi.

Bakan Tunç, Hollanda Diyanet Vakfı'nı (HDV) da ziyaret ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

HDV çalışanlarına teşekkür eden Tunç, "Tarihi vakıf geleneğimizin bir uzantısı olarak Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın gayretleriyle kurulan vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık. İnsan hakları, barış, dayanışma ve birlikte yaşamak için çaba gösteren; iyiliğin egemen olması için din, eğitim ve sosyokültürel alanda hizmet veren vakfın tüm yöneticilerine gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.