Adalet Bakanı Tunç, Kenan İpek, Basri Bağcı ve Musa Heybet'i Kabul Etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Adalet Bakanı Kenan İpek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile bir araya gelerek önemli görüşmeler yaptı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı
"Önceki Adalet Bakanlarımızdan Sayın Kenan İpek, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Basri Bağcı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Musa Heybet'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel