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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depremzedeleri ziyaret etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ'da 6 ay önce depremden etkilenen Saçı ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklara oyuncaklar da dağıtıldı.

DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden 6 ay sonra Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Güneykent Mahallesi'nde yapılan yeni konutlarına taşınan Saçı ailesini ziyaret etti. Ziyarete; Vali Ömer Toraman, Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti. Mustafa Saçı, eşi Belkıs Saçı, çocukları Miraç ve Miray ile görüşen Bakan Tunç, daha sonra konutlardaki diğer depremzedelerle sohbet etti. Tunç ayrıca çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Yılmaz Tunç Sivrice Elazığ Güncel Haberler

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