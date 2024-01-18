Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Zafer Koç'un atandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise daha önce Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olan Zafer Koç'un atandığını duyurdu.

Tunç ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mustafa Gökçe'nin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Yakup Ali Kahveci'nin atandığını bildirdi. Tunç'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Gökhan Karaköse, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Gökçe, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yakup Ali Kahveci'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."