Adalet Bakanı Tunç'tan HSK'nın Yeni Üyelerine Hayırlı Olsun Mesajı

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK'nın Yeni Üyelerine Hayırlı Olsun Mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atanan yeni üyeler için sosyal medya hesabından başarı dileklerinde bulundu. Tunç, adaletin tecellisi adına önemli görevler üstlendiklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine atanan 4 yeni üye için hayırlı olsun mesajı yayımladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan ve HSK üyeliklerine atanan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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