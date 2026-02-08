Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi İçin Düzenlenen Mevlit Programına Katıldı

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı. Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırlanan yani düzenlemeye ilişkin, "Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler, gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu" dedi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Programa, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu katıldı.

Bakan Tunç, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Tunç, Minguzzi'yi bir kez daha rahmetle andıklarını ve ailesine sabır dilediğini ifade etti.

Tunç, dün de Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini ilettiklerini, soruşturma süreciyle ilgili aileyi bilgilendirdiklerini söyledi.

Çocukların birbirlerine ya da büyüklere karşı bu şekilde suç işlemelerinin, suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirdiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili hususlar Türk Ceza Kanunu'muzun 31. maddesinde düzenlenmiş olan hususlar. Tabii bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkil. 12 yaşından öncekilerin ceza sorumluluğu yok. Orada çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12 ile 15 yaş grubunda indirim söz konusu, bir bölü iki şeklinde. Yine 15 ile 18 yaş grubunda da üçte bir indirim söz konusu. Tabii kasten öldürme suçlarında, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet suçlarında da yine, ağırlaştırılmış müebbet karşılığında 24 yıla kadar 15-18 yaş grubu için, 12-15 yaş grubu için de 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Kanunumuz böyle. Diğer ülke uygulamalarına bakıldığı zaman da benzer uygulamalar var. Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yok. Bazı ülkelerde 14, bazılarında 13. Biz de 2005'ten bu yana 12 olarak uygulanıyor. Geldiğimiz noktada özellikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık."

"Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı"

Adalet Bakanı Tunç, Bakanlık olarak konu hakkında Meclis grubu ile bir taslak üzerinde çalıştıklarını aktararak, "Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, her dosya ve olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerekir düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk" dedi.

Bu değerlendirme sonrasında diğer siyasi partilerle de görüşüldüğünü, Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldığını aktaran Bakan Tunç, "Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler, gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu" diye konuştu.

Bakan Tunç, oluşacak rapora göre, Meclis'te yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"11. Yargı Paketi'nde bu anlamda yasalaşan bir madde var. Bu da çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine, çocukları suçta kullananlara verilecek cezaların yarı oranında arttırılmasıyla ilgili düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yasalaştı. Türk Ceza Kanunu 31. maddesindeki ceza süreleriyle ilgili olarak da düzenleme komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecek. Her iki evladımızın ve diğer çocuklarla ilgili davalar, süreçler devam ediyor. Ülke genelinde isimlerini buradan sayamadığımız bazı soruşturma ve davalar da var."