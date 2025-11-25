Adalet Bakanı Tunç: Patlamanın Nedeni Detaylı İncelemelerle Belirlenecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlama ile ilgili olarak yaralanan personellere geçmiş olsun dileklerini iletti ve patlamanın nedeninin detaylı incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı.
BAKAN TUNÇ: PATLAMANIN NEDENİ, DETAYLI İNCELEMELER SONUCUORTAYA ÇIKACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyor, adliyede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Patlamanın nedeni, detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkarılacaktır" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel