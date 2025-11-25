Adalet Bakanı Tunç: Patlamanın Nedeni Detaylı İncelemelerle Belirlenecek

BAKAN TUNÇ: PATLAMANIN NEDENİ, DETAYLI İNCELEMELER SONUCUORTAYA ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyor, adliyede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Patlamanın nedeni, detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkarılacaktır" dedi.