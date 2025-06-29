Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle tedbiren boşaltılırken, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 2 günde 150 yangına müdahale edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlarla ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bilecik'teki Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yangınlar nedeniyle tedbiren boşaltıldığını aktaran Bakan Tunç "1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledildi" dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

"CEZA İNFAZ KURUMLARIMIZDA HERHANGİ BİR TEHLİKE BULUNMAMAKTADIR"

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. #YeşilVatan'ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

kasten yakanlar a idam verilmeli

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp belasi bitmeden bu felaketler bitmez

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu Orman yakanlar bilerek isteyerek ya da kazara kim olursa olsun Hammurabi kanunlarına göre yargılanmalı yoksa bu vicdansız itler yüzünden Orman kalmayacak ülkede.

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Haber YorumlarıSalihmir:

Bırak yansın mahkumlar

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bu belaları def etmek için AK parti'yi iktidarda göndermek lazım başka türlü bu ülke iflah olmaz bu beladan kurtulmamız lazım

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