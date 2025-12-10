Adalet Bakanı Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Strazburg'da bir araya geldi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ve Avrupa Konseyinin temel değerleri olan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokrasiyi önceleyerek yürüttüğümüz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Avrupa Konseyi ile yakın iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.