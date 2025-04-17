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Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın yayın organlarında yer alan "55 bin kişi affedilecek" iddiasına yanıt verdi. Bakan Tunç "Herhangi bir af söz konusu değil. 55 kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Bu düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var" dedi.

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "55 bin kişi affedilecek" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak "Herhangi bir af söz konusu değil. 55 kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Bu düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var" açıklamasında bulundu.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN RAHATSIZLIĞI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü. Önceki güne göre durumunun daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. DEM Parti ile yarın için randevulaşmıştık. Sırrı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle bunu erteledik. Bütün temennimiz bir an önce aramıza katılması. Uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece olumlu katkılar veriyordu. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz bizim için sevindirici bir gelişme.

"CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMA VAR"

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar. Herhangi af söz konusu değil, gündemimizde söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.

Covid izni vardı. 2023'ün 31 Temmuz'unda sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açıktaki hükümlüler 3 yıl süre ile izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlülerde 3 erken açık cezaevine çıkarak sağlık riskini ortadan kaldıran düzenlemeyi Meclis'imiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile kararları kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. Bu tarihten önce suç işleyen, yargılaması uzun sürdüğü için bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlar var. Bu kişilerin talebi ile ilgili bir durum söz konusu. Milletvekillerimiz bu talepleri değerlendirecek biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz" dedi.

CHP'YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI

CHP'ye başlatılan kurultay soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Dün akşam sosyal medya mecralarında halkı yanıltıcı amaçlı paylaşımlar oldu. Bunlar doğru değil. Hakimlerin neler yapacağını bunlarla paylaşması mümkün değil. Bu paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. Bu paylaşımların ekonomiye zarar verme durumu olabilir. Önden bir takım açıklamalar yapmak doğru değil. Böyle bir paylaşım olursa savcılıklar devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Suçun caydırıcılığı yok ki. Ayrıca bu devirde güç kimdeyse hak ve adalet ondan yana. Öldürme, taciz/tecavüz, yaralama, hırsızlık, gasp, rüşvet, irtikap vb. işleyenleri dışarı çıkarsan aynı suçlar işlenmeye devam edecektir. Suçların minimize olması için bilinç ve tahammül seviyesinin yükselmesi gerekir. Bunun yolu da sağlam temellere dayanan eğitimdir. Hükümetten hükümete ya da bakandan bakana değişen bir sistemle ilerlemek mümkün değildir.

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

AFFETTİĞİMİZ YALAN. AMA BIRAKTIĞIMIZ DOĞRU ::))

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Haber Yorumlarıalbatros :

içeri atmıyorlar ki affetsinler?

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Haber YorumlarıAdam Bey:

tüm kriminalleri tutuklamaları lazım. tüm siyasi tutsaklarda serbest bırakılmalı, suçu varsa tutuksuz yargı ama genelde hakaret içermediği halde hapse atılan suçsuz vatandaş serbest kalmalı. gazetecilerde aynı öyle. cinayet işleyen sokakta. ondan CHP oy veriyor tüm Türkiye.

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