Adalet Bakanı Tunç, Rojin'in Babası Nizamettin Kabaiş ile Bir Araya Geldi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirterek, "Ailemizin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kendilerini kapsamlı şekilde bilgilendirdik. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'le Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Van ilimizde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlığımızda bir araya geldik. Ailemizin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kendilerini kapsamlı şekilde bilgilendirdik.

Rojin evladımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Uzmanlık gerektiren her inceleme gecikmeksizin yapılmakta; ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde, sürecin her aşaması hassasiyetle yürütülmektedir. Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz."