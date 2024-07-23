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Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

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Sosyal medyada yer alan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Z.K. isimli kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç, milletin birliğini bozmak isteyenlere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden Z.K. isimli kişinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını açıklamıştı. İstanbul emniyetindeki işlemleri tamamlanan Z.K, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." sözleriyle şüphelinin tutuklandığı ifade etti.

Soruşturmanın titizlikle sürdürülmekte olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (12)

Gjerj Kastoroiti:

ataturke edenler serbest

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ahmet gullu:

Çok güzel olmuş kararı veren hakime saygılar hiç kimse peygamberimize kötü söz söylemek haddi değildir

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VEFA:

"Hayatta en hakiki mürşid ilimdir " ULU ÖNDER Mustafa Kemal Atatürk

21
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Fuat Gençoğlu:

inan yada inanma kimse umursamaz zaten o kadar önemli değilsindir ama saygı göstereceksin inanç için insanlar savaşabiliyorken klavye başında kahve içerek her canın istediğini yazarsan böyle olur sonu..

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3
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Alparslan Türkdoğan:

Vatandaşını dindar ve milliyetçi yapmak devletin vazifesi değildir. Allah dinini de peygamberini de korur. Siz kim oluyorsunuz. Tutuklanmayı gerektirecek bir hakaret de yok. Düşünmeyi ve konuşmayı devlet denetleyemez, kişi İnanmazsa inanmaz. Kime ne. O yasak bu yasak, yeter ya.

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VEFA:

İktidar ve gücünün kaynağı kitlelelere nasıl hoş görünecek o zaman?

yanıt4
yanıt22
Erol Gergin:

yassah hemşerim yassah

yanıt0
yanıt4
Dua:

tutuklayanın elleri dert görmesin...

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5
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tolgn:

çok sacma. başka birşeyler dönüyor kesin. kimse birşeye inanmaya mecbur değil yoksa allah tüm insanları müslüman yaratırdı olur biterdi. insanlar artık gereçek olanı unuttu

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VEFA:

Sabiilik dinini araştırıyorum. Çok etkilendim. İslamiyete de müthiş benziyor. Hatta Kur'an'da geçiyor. Sabiiliğe hakaret de suçmu acaba?

2
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