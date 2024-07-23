Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yapan şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Tunç, milletin birliğini bozmak isteyenlere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hazreti Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden Z.K. isimli kişinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını açıklamıştı. İstanbul emniyetindeki işlemleri tamamlanan Z.K, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." sözleriyle şüphelinin tutuklandığı ifade etti.

Soruşturmanın titizlikle sürdürülmekte olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi