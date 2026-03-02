Haberler

Ysk Başkanı Yener'den Adalet Bakanı Gürlek'e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i Bakanlıkta konuk etti. Gürlek, nazik ziyareti için Yener'e teşekkür etti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i Bakanlıkta konuk etti.

Adalet Bakanı Gürlek, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, YSK Başkanı Yener'i Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, "Nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

Fenerbahçe'ye büyük şok! 10 gündür kabus bitmedi
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru