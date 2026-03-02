Ysk Başkanı Yener'den Adalet Bakanı Gürlek'e Ziyaret
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i Bakanlıkta konuk etti. Gürlek, nazik ziyareti için Yener'e teşekkür etti.
Adalet Bakanı Gürlek, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, YSK Başkanı Yener'i Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, "Nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA