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Adalet Bakanı Gürlek, Emir Yuşa Atıcı'nın Ailesini Kabul Etti

Adalet Bakanı Gürlek, Emir Yuşa Atıcı'nın Ailesini Kabul Etti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini kabul etti. Görüşmede baba Mustafa Atıcı, dosyada sonuç alınamadığını belirtirken, Bakan Gürlek olayın çözülmesi için özel ekip kurulacağını ve devletin üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, görüşmede dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını belirterek, "Bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Olayın özel ekip kurularak tekrar araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun." açıklamasında bulundu.

Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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