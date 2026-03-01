Haberler

Bakan Gürlek'ten vefat eden Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı için başsağlığı diledi. Yazıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İbrahim Selim Yazıcı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa eden, genç yaşına rağmen mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin acısını yaşadıklarını vurgulayan Gürlek, "Merhum savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
