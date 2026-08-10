Bakan Gürlek'ten 10 Ağustos Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "10 Ağustos 2014, Cumhuriyet tarihimizde cumhurbaşkanının ilk kez doğrudan milletimizin oylarıyla seçildiği tarihi bir dönüm noktası olmuş, Türk demokrasisinde yeni bir dönem başlamıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2014, Cumhuriyet tarihimizde cumhurbaşkanının ilk kez doğrudan milletimizin oylarıyla seçildiği tarihi bir dönüm noktası olmuş, Türk demokrasisinde yeni bir dönem başlamıştır. Milletimizin iradesinin doğrudan cumhurbaşkanlığı makamına yansıması, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesinin en güçlü tezahürlerinden biri olmuştur. Milletimizin ortaya koyduğu güçlü irade, Türkiye'nin kendi geleceğine yine milletin karar vereceğini bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha adil, daha güçlü, daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA