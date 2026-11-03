Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adalet Bakanı Gürlek'ten AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Ak Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletin 3 Kasım 2002'de sandıkta ortaya koyduğu güçlü iradenin, Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayarak Türkiye'nin istikrar ve kalkınma yolculuğuna yön verdiğini belirten Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara gelen AK Parti, insanı merkeze alan ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan siyaset anlayışını eser, hizmet ve yatırımlarla buluşturdu. Enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi.

Anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi; milli iradeyi hedef alan her türlü müdahale karşısında tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, 24 yıllık iktidar tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye'nin inşası için yoluna devam ediyor."

Kaynak: AA
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yayında "Rahmet okumayan" sunucu sessizliğini bozdu
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu

Ünlü oyuncunun milyon dolarlık malikanesinin önü çöktü! Evsiz kaldı
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

Kuyumcular da işin içinde! 100 gözaltı var, 1 milyara el konuldu