Haberler

Bakan Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile ortak işbirliği ve son gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlıkta biraraya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlıktaki makamında görüştü. Bakan Gürlek görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler çerçevesinde, adli iş birliği başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ve bölgemizde yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları ve iş birliğimizi her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı