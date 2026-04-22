Bakan Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abualnasr ile Görüştü

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlıkta biraraya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlıktaki makamında görüştü. Bakan Gürlek görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler çerçevesinde, adli iş birliği başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ve bölgemizde yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları ve iş birliğimizi her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA