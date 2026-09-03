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HSK Genel Kurulu 2026-2027 Adli Yılı için Toplandı

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Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılının ilk HSK Genel Kurul toplantısına başkanlık etti.

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılının ilk HSK Genel Kurul toplantısına başkanlık etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, HSK Genel Kurulu, Kurul binasında Gürlek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ile HSK'nın gündeminde yer alan konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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