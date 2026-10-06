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Adalet Bakanı Gürlek: "17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık"

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Adalet Bakanı Gürlek: "17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi.

Adalet Bakanı Gürlek: "17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık"

Kaynak: AA
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