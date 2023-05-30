Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eşi Mine Bozdağ'ın teyzesi Nuriye Tunçal'ın Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Rahatsızlığı nedeniyle 72 yaşında vefat eden Nuriye Tunçal için Dolak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bakan Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.