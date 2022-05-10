Adalet Bakanı Bozdağ Danıştay'ın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay'ın 154'üncü kuruluş yıldönümünü sosyal medya mesajı ile kutladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay'ın 154'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı. Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Danıştay'ın kuruluşunun 154. Yıldönümünü ve İdari Yargı Gününü kutluyorum. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle, Danıştay Başkan ve üyeleri ile tüm idari yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.