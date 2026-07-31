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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Eylül'de yapılacak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026'da gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026'da gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'na ilişkin ilanın Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacağını bildirdi. Gürlek, sınav başvurularının 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacağını, bu süre içerisinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sağlanacağını belirtti.

Gürlek, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren ve nitelikli bir yargı sisteminin geleceğine katkı sağlayacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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