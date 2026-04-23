Bakan Gürlek duyurdu: Faili meçhul dosyalar için özel daire kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza adalet sisteminde köklü bir yapısal değişikliğe gidildiğini açıklayarak, Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu duyurdu. Yeni yapılanmada en dikkat çeken birim, toplum vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak amacıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oldu.

"GÜLİSTAN DOKU GİBİ DOSYALAR İÇİN KAPASİTE ARTIRILIYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. Özellikle cevapsız kalan soruşturmalara dikkat çeken Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni kurulan bu daire, faili meçhul dosyalarda soruşturma birimleri arasındaki koordinasyonu üst seviyeye taşıyacak.

7 YENİ İHTİSAS BİRİMİYLE "ADALET YÜZYILI" HEDEFİ

Ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmanın önemine vurgu yapan Bakan Gürlek, terörden dijital suçlara, dezenformasyondan narkotik suçlara kadar geniş bir yelpazede etkinliğin artacağını belirtti. Gürlek, yeni kurulan 7 birimi şu şekilde sıraladı:

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

Terör Suçları Daire Başkanlığı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

Adli Emanet Daire Başkanlığı

"DAHA HIZLI VE GÜVEN VEREN BİR SİSTEM"

Yeni birimlerin soruşturma süreçlerini hızlandıracağını ifade eden Bakan Gürlek, temel hedeflerinin halkın adalet sistemine olan güvenini pekiştirmek olduğunu söyledi. Gürlek, "Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA