Bakan Gürlek duyurdu: Faili meçhul dosyalar için özel daire kuruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza adalet sistemini güçlendirmek amacıyla bünyelerinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na özel önem veren Gürlek, Gülistan Doku gibi dosyaların aydınlatılması için kurumsal kapasitenin artırıldığını vurguladı. Terör, dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadelede ihtisaslaşmaya gidildiğini belirten Bakan, hedeflerinin daha hızlı ve güven veren bir sistem inşa etmek olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza adalet sisteminde köklü bir yapısal değişikliğe gidildiğini açıklayarak, Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurulduğunu duyurdu. Yeni yapılanmada en dikkat çeken birim, toplum vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak amacıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı oldu.
"GÜLİSTAN DOKU GİBİ DOSYALAR İÇİN KAPASİTE ARTIRILIYOR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. Özellikle cevapsız kalan soruşturmalara dikkat çeken Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni kurulan bu daire, faili meçhul dosyalarda soruşturma birimleri arasındaki koordinasyonu üst seviyeye taşıyacak.
7 YENİ İHTİSAS BİRİMİYLE "ADALET YÜZYILI" HEDEFİ
Ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmanın önemine vurgu yapan Bakan Gürlek, terörden dijital suçlara, dezenformasyondan narkotik suçlara kadar geniş bir yelpazede etkinliğin artacağını belirtti. Gürlek, yeni kurulan 7 birimi şu şekilde sıraladı:
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
Terör Suçları Daire Başkanlığı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı
Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
Adli Emanet Daire Başkanlığı
"DAHA HIZLI VE GÜVEN VEREN BİR SİSTEM"
Yeni birimlerin soruşturma süreçlerini hızlandıracağını ifade eden Bakan Gürlek, temel hedeflerinin halkın adalet sistemine olan güvenini pekiştirmek olduğunu söyledi. Gürlek, "Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.