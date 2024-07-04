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Adalar Belediyesi, Şartları Taşımayan Akülü Araçları Toplamaya Başladı

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Adalar Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandığını duyurdu. Şartları taşımayan araçlar Adalar ilçesi dışına çıkarılacak ve ana karaya taşınarak yediemine teslim edilecektir.

Adalar Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yönergesindeki şartları taşımayan akülü araçların toplanmaya başlandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 03 Haziran 2021 tarih ve 2021 4-4 sayılı UKOME yönergesindeki şartları taşımayan tüm akülü araçların faaliyetlerinin bugünden itibaren sonlandırıldığı belirtildi.

İlgili şartları taşımayan araçların Adalar ilçesi dışına çıkarılması gerektiği aktarılan açıklamada, söz konusu araçların Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle toplanmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, toplanan araçların ana karaya taşınıp yediemine teslim edileceği bilgisi paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Araçlarını Adalar dışına çıkartmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızın araçları Adalar Belediyemiz tarafından ana karaya ücretsiz taşınacaktır. Yönerge kapsamındaki araçlar ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi için Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz."

Kaynak: AA / Güncel

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