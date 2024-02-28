MİT tırları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Gül, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DURUŞMA ERDEM GÜL İLE AVUKATLARI KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdem Gül ile avukatları katıldı. Enis Berberoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü gazetecilik suç değildir" dedi. Avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Erdem Gül'ün esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

"GAZETECİLİK VE ADALET KAZANSIN"

Son sözü sorulan Erdem Gül, "Beraat etmek istiyorum. Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın" dedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Erdem Gül'e, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

"BU CEZA HABERE CEZADIR"

Kararın ardından mahkeme salonu önünde gazetecilere konuşan Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Bu ceza direkt habere cezadır" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı. "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise dosyası ayrılmıştı. Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada Erdem Gül'ün dosyası 7 Mayıs 2018'de ayrılmıştı. Mahkeme heyeti, 16 Temmuz 2018'de "casusluk" suçundan beraat hükmü kurduğu Gül hakkında, 15 Mayıs 2019'da da "örgüte yardım" suçundan "düşme" kararı vermişti. Yargıtayın yeniden bozma kararı verdiği dosya, tekrar mahkemesine gönderilmişti. Davaya yeniden bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül 2023'te milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkı elde eden sanık Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durmasına, Erdem Gül'ün dosyasının ise ayrılmasına yönelik karar almıştı.

ERDEM GÜL KİMDİR?

1967 yılı Giresun doğumlu Erdem Gül, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1990 yılından itibaren ulusal basında muhabirlik ve yöneticilik yapan Gül gazetecilik yaptığı dönemde, çeşitli siyasi partileri izledi, Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yaptı. Son olarak Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilciliğini yürüten Erdem Gül, Aslı Işık Gül ile evlidir ve çiftin Deniz ile Sarp Güney adında 2 çocukları vardır.