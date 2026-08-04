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Adala Kanyonu: Doğa ve Tarihin Buluştuğu Cennet Köşesi

Adala Kanyonu: Doğa ve Tarihin Buluştuğu Cennet Köşesi
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Kanyonu, volkanik oluşumları ve Gediz Nehri'nin serin sularıyla doğa tutkunlarını ağırlıyor. Kuraklık sonrası su seviyesi yükselen kanyon, kuş gözlemi ve yürüyüş için ideal.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri'nin geçtiği Adala Kanyonu, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Yaklaşık 12 bin yıl önce Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden çıkan lavların oluşturduğu arazinin Gediz Nehri tarafından aşındırılmasıyla şekillenen kanyon, Demirköprü Barajı ile Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi arasında yer alıyor.

Yaklaşık 5 kilometre boyunca uzanan kanyonun içinden, antik dönemde "Hermos" olarak bilinen Gediz Nehri geçiyor.

Kanyon, kayalık yapısı, volkanik oluşumları ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle bölgenin önemli doğal alanları arasında bulunuyor.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Gediz'in kanyondaki bölümü, bu yıl görülen yağışlar ve Demirköprü'den kontrollü su bırakılmasının ardından yeniden yükseldi. Kayalık yamaçların arasından akan su, bölgedeki bitki örtüsü ile yaban hayatını da yeniden hareketlendirdi.

Kanyon, nesli koruma altındaki kara leyleklerin yanı sıra karabataklar, kaşıkçı kuşları ve çok sayıda su kuşuna beslenme ile barınma ortamı sunuyor.

Adala Kanyonu'ndaki Salihli Belediyesi Adala Hermos Sosyal Tesisleri'ne gelen ziyaretçiler, Gediz Nehri'nin oluşturduğu manzarayı izleyerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Bölge, yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ve kuş gözlemi gerçekleştirmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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