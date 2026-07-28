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Adacıkta mahsur kalan inekler yüzdürülerek tahliye edildi; o anlar kamerada

Adacıkta mahsur kalan inekler yüzdürülerek tahliye edildi; o anlar kamerada
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EDİRNE’nin İpsala ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan inekler, besiciler tarafından yüzdürülerek tahliye edildi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan inekler, besiciler tarafından yüzdürülerek tahliye edildi. O anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesi yakınlarında bulunan Gala Gölü çevresindeki adacıkta yaz aylarında otlatılan inekler, yağışlar nedeniyle su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu fark eden besiciler, sürüyü su kanalından yüzdürerek Pamuklu mevkisindeki güvenli otlaklara tahliye etti. Kanalı tek tek geçen ineklerin oluşturduğu ilginç görüntüler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tahliye sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tüm hayvanların sağlıklı şekilde karşı kıyıya ulaştırıldığı öğrenildi.

Doğal yaşamın ve sulak alanların yoğun olduğu bölgede yaşanan olay, hem besicilerin hayvanlarına gösterdiği özeni hem de ortaya çıkan sıra dışı görüntüleriyle dikkat çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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