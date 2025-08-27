Acıpayam'da Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı emekli Doktor İsa Tuzcu (77), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan K. (31) yönetimindeki 34 REG 70 plakalı otomobille seyir halindeyken, yol kenarında yürüyen emekli Doktor İsa Tuzcu'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuzcu, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuzcu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Isparta 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan otomobil sürücüsü Hasan K.'yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.