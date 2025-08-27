Acıpayam'da Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Acıpayam'da Emekli Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 77 yaşındaki emekli doktor İsa Tuzcu, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı emekli Doktor İsa Tuzcu (77), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan K. (31) yönetimindeki 34 REG 70 plakalı otomobille seyir halindeyken, yol kenarında yürüyen emekli Doktor İsa Tuzcu'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuzcu, olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuzcu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Isparta 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan otomobil sürücüsü Hasan K.'yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.