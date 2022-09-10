"Açın kombileri" sözüyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez İzmir'in kurtuluş günüyle ilgili sözleriyle tepki topladı

Karadeniz'de doğal gaz bulduğumuzu "Açın kombileri! Yaz ayı da olsa sonuna kadar açın, artık gaz patronuyuz" sözleriyle duyurarak fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'le ilgili sözleriyle tepki topladı. Uzun, "Birileri farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor. 9 Eylül niye bir Konyalı için önemli olsun. K.çlarından yeni bir kurtuluş günü tarihi oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu dönem "Açın kombileri! Yaz ayı da olsa havalar sıcak da olma sonunu kadar açın kombileri. Artık gaz patronuyuz" sözleriyle fenomen olan Abdurrahman Uzun, bu kez de 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününü hedef aldığı sözleriyle sosyal medyada gündeme geldi.

"BİRİLERİ FARKLI BİR MİLAT OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

9 Eylül'ün yerel olarak kutlanması gerektiğini belirten Uzun, "9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu genelde İzmirliler için hani yerel anlamda kutlanacak bir programdır. İşte Trabzon'un kurtuluşu, Artvin'in kurtuluşu günlerinde böyle lokal kutlamalar yapılır. Ama İzmir'in kurtuluşuyla ilgili birileri farklı bir milat oluşturmaya çalışıyor" dedi.

"9 EYLÜL NİYE KONYALI İÇİN ÖNEMLİ OLSUN"

Sözlerini sürdüren Uzun, "Ben İzmirli değilim, İzmir'in kurtuluşu neden benim bu kadar gündemime oturuyor. 29 Ekim olsa dersin ki 'Bu Cumhuriyetin ilanıdır.' Bunu yekun anlamda 81 ili ve yurtdışında da olsa bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alakadar eden bir konudur. 19 Mayıs olsa, 23 Nisan olsa, 30 Ağustos Zafer Bayramı olsa… Bunların hepsi bu milletin yekun olarak birlikte bir anlam yüklediği tarihlerdir. 9 Eylül niye bir Konyalı için önemli olsun. 29 Ekim elimizden çıktı, 30 Ağustos da elimizden çıktı. Hani istediğiniz manevraları yapamıyorsunuz. Bu sefer k..çlarından yeni bir kurtuluş günü tarihi oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: