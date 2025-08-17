Acılı anne, düğün daveti için geldiği Sakarya'da depreme yakalanan oğlunun yasını tutuyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Deprem Şehitliği'ne her sene kızlarıyla İstanbul'dan gelen Sema Rahmanoğlu, düğün davetiyesini ulaştırmak için dedesinin evine geldiği kentte 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkaz atında kalarak ölen oğlu Burak Şen'in acısını hala yüreğinde hissediyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin yıkıma uğrattığı illerden Sakarya'da, afetin 26'ncı yılında Serdivan Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde belediye tarafından düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Abdurrahim Reyhan Camii İmam Hatibi Faysal Aydın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Serdivan İlçe Müftülüğü Vaizi Murat Mutlu depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, burada yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden deprem şehitlerini 26'ncı yılda rahmetle andı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in de konuşma yaptığı programın ardından mezarlara karanfil bırakıldı, katılımcılara helva dağıtıldı.

Doğum gününden iki gün önce vefat etmiş

Afette tek oğlunu kaybeden acılı anne Sema Rahmanoğlu, kızlarıyla her sene İstanbul'dan Deprem Şehitliği'ne gelerek çocuğunun kabrinde temizlik yapıyor, Kur'an okuyup dua ediyor.

Misafirliğe geldiği dedesinin evinde enkaz altında kalarak ölen Burak Şen'in mezar taşında yazan bilgilere göre de doğum gününden iki gün önce vefat ettiği görülüyor.

Depremde oğlunu kaybeden anne Rahmanoğlu, gazetecilere, İstanbul'da yaşadıklarını, oğlunun ise kızının düğün davetiyesini dedesi ve babaannesine getirmek için Sakarya'ya geldiğini anlattı.

Her sene oğlunun mezarına geldiklerini belirten Rahmanoğlu, "Adapazarı ilçesinde 2 katlı apartmanda babaannesi ve dedesi yaşıyordu. Altı kahvehaneydi, oğlum da hem ziyaret etmek için hem de kardeşinin düğün davetiyesini vermek için cuma gününden gelmişti. Eşim ve kızımla geldik, evi zor bulduk. Babaannesi yeni taşınmıştı, evini de tam bilmiyorduk." diye konuştu.

Rahmanoğlu, depremi İstanbul'da hissettiklerini ve elektriklerin gittiğini, bulundukları apartmanda birinin radyo açtığını, radyoda da "Sakarya yerle bir oldu" sözlerini duyunca oğluna yöneldiklerini kaydetti.

17 Ağustos günü oğlundan haber alamayınca 14.00 sıralarında yola çıktıklarını aktaran Rahmanoğlu, gece saat 03.00 gibi Sakarya'ya vardıklarını, her tarafın yerle bir olduğunu gördüklerini ve oğullarını enkazdan çıkardıklarını ifade etti.

Oğluyla aynı evde bulunan dedesinin de hayatını kaybettiğini, babaannesinin ise evden sağ çıktığını belirten Rahmanoğlu, "Babaannesi de afallamış. Oğlumun İstanbul'a döndüğünü düşünmüş. Oğlumu aramaya ya da çıkarmaya yeltenmemişler bile. Askerden geleli 1,5 sene olmuştu." ifadelerini kullandı.