Acil serviste önlüklü, stetoskoplu sahte doktor yakalandı (2)
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TRABZON'DA TOKAT YEDİTrabzon'da taktığı stetoskopla KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne girdiği sırada hasta yakını ile hemşirenin tartışmasına müdahale eden Serkan Ayaz'ın bu sırada hasta yakını tarafından tokatlandığı ortaya çıktı.
TRABZON'DA TOKAT YEDİ
Trabzon'da taktığı stetoskopla KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne girdiği sırada hasta yakını ile hemşirenin tartışmasına müdahale eden Serkan Ayaz'ın bu sırada hasta yakını tarafından tokatlandığı ortaya çıktı. Ayaz'ın hasta yakınına 'Ben bu mesleğe meraklı biriyim. Size yardımcı olabilirim' dediği öğrenildi. Hasta yakınının Ayaz'ı tokatladığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Muhammet KAÇAR/ TRABZON,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar - Güncel