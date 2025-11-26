Acil Organ Nakli İçin Uçakla Karaciğer Grefti Taşıdı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile Antalya'dan Erzurum'a karaciğer grefti ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Antalya'dan Erzurum'a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.