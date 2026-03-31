Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak, Ordu'dan Ankara'ya akciğer grefti ulaştırdı

Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ambulans uçak ile Ordu'dan Ankara'ya organ nakli bekleyen bir hasta için akciğer grefti ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, hastaya acil şifalar diledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir hasta için Ordu'dan Ankara'ya akciğer grefti ulaştırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağımız ile Ankara'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Ordu'dan akciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Hayat taşıyoruz. Kanatlarımız altındaki her can, en kutsal emanetimizdir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
