Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak, Ordu'dan Ankara'ya akciğer grefti ulaştırdı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ambulans uçak ile Ordu'dan Ankara'ya organ nakli bekleyen bir hasta için akciğer grefti ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı, hastaya acil şifalar diledi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçağımız ile Ankara'da organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza Ordu'dan akciğer grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Hayat taşıyoruz. Kanatlarımız altındaki her can, en kutsal emanetimizdir."
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal