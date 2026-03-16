Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak, Kastamonu'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırdı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak, Kastamonu'dan Ankara'ya acil organ nakli bekleyen hastaya kalp grefti ulaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, zamanla yarışan bu kritik operasyonun önemine vurgu yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımızla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kastamonu'dan Ankara'ya kalp greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her an, her şartta kanatlarımız hayat taşımak için açılıyor. Bir vatandaşımıza umut olmanın gururuyla."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
