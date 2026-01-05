Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

