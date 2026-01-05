Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti ulaştırıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Ambulans uçağı ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İzmir'den Samsun'a karaciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
