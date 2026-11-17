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Avrupa'da sosyal platformlarda içerik denetimleri yapan Avrupa İtiraz Merkezi (ACE), sosyal medya şirketlerinin ihlal kararı vermediği içeriklerin yüzde 74'ünü itirazlar sonrası kaldırdığını, bu oranın çocuk istismarı içeriklerine itirazlarda yüzde 100, dolandırıcılık içeriklerinde ise yüzde 86 olduğunu ortaya koydu.

Kullanıcıların yaptığı şikayetlere verilen olumsuz yanıtlara itiraz eden İrlanda merkezli ACE, Ekim 2025 - Eylül 2026 arasını kapsayan 1 yılda sosyal medya şirketlerine yapılan içerik denetimi talepleri ve bu taleplere verilen yanıtları "Şeffaflık Raporu" adlı çalışmasında ele aldı.

Rapora göre ACE, sosyal medya şirketlerinin son 1 yılda yaklaşık 5 bin içerik inceleme talebi ve şikayete verdiği yanıta itiraz etti.

Yapılan şikayete rağmen kaldırılmayan 7 çocuk istismarı içeriğine ACE'nin yaptığı itiraz sonrası bu içeriklerin tamamı kaldırıldı. Şiddet içerikli 102 içerikten biri dışındakilerin tamamı, şikayete verilen olumsuz yanıtın ardından yapılan itiraz üzerine kaldırıldı.

ACE, şikayetler sonrası kaldırılmayan 1098 dolandırıcılık ve sahtekarlık içeriğine de itiraz ederek ikinci bir başvuru yaptı. Bu başvuru sonucunda da 1098 içerikten 940'ının platform kurallarını ihlal ettiğine karar verildi ve içerikler kaldırıldı.

En yüksek sayıda itiraz başvurusu ise "nefret söylemi" alanında yapıldı. Şikayetler sonrası kaldırılmayan 1872 içeriğe ACE tarafından itiraz edildi.

Bu itirazların ardından içeriklerin yüzde 82'sinin sosyal medya platformlarının kendi kurallarını ihlal ettiğine karar verildi.

Tüm başlıklarda yapılan yaklaşık 5 bin itiraz sonrası bozulan kararların oranı yüzde 74 olarak rapora yansıdı.

Youtube'a yapılan itirazlar sonucunda kararlar yüzde 93 oranında bozuldu

Raporda, yapılan itirazlar sonrası hangi platformda kaç içerikle ilgili kararın bozulduğuna ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Buna göre ACE, Google'ın sahibi olduğu YouTube platformunda itiraz ettiği kararların yüzde 93'ünün bozulmasını sağladı. Bu oran TikTok'ta yüzde 77, Meta şirketine bağlı Instagram'da yüzde 75, Facebook'ta ise yüzde 67 oldu.

Raporda sosyal medya şirketlerinin inceleme amacıyla talep edilen içerikleri paylaşmayarak ya da çok az miktarda paylaşarak bağımsız incelemeyi kısıtladığına işaret edildi.

Buna örnek olarak ise Google'ın talep edilen 850'den fazla içerikten yalnızca 2'sini ACE ile paylaşması gösterildi.

Otomatik denetim sistemi bazı içerikleri yanlışlıkla kaldırdı

Raporda şikayet sonrası kaldırılmayan ancak itirazlar sonrası kaldırılan içerik örneklerine de yer verildi.

Dolandırıcılık ve sahtekarlık şikayetlerinde yapay zekayla oluşturulmuş kadın profillerinin ilişki vaadiyle diğer kullanıcıları dolandırdığı olaylar öne çıktı.

Sahte yatırım vaadi ve kripto para dolandırıcılığına yönelik girişimlerin de şikayetlerde önemli yer tuttuğu belirtilen raporda dezenformasyon içeriklerine örnek olarak ise şikayete rağmen kaldırılmayan Valencia'daki sele ilişkin iddialar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair yanıltıcı bilgi paylaşımları gösterildi.

Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyen siyahi futbolculara yönelik ırkçı paylaşımlar da "nefret söylemi" olduğu gerekçesiyle şikayet edildi, ancak META bu yorumları ilk şikayette kaldırmadı.

Sosyal medya platformları, şiddet görüntüleri veya suç örgütlerine ait içerikleri kaldırmakta da şikayetlere rağmen başarısız oldu.

Öte yandan, platformlar bazı hiciv içeriklerini kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırırken, itiraz sonrası karar bozuldu. Bazı içerikler ise otomatik içerik denetimi sistemlerinin yanlış sınıflandırmasına maruz kalarak kaldırıldı.

Kaynak: AA