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Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

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Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuş ile çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan longozu, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 4 bini aşkın kişi ziyaret etti. Longozda ağaçlar arasında dolaşma imkanı bulanlar, bembeyaz açan nilüferleri ve kuşları görme fırsatı da yakaladı.

Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuş ile çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan longozu, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 4 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Longozda ağaçlar arasında dolaşma imkanı bulanlar, bembeyaz açan nilüferleri ve kuşları görme fırsatı da yakaladı.

Ziyaretçi Dilay Değirmenci, gazetecilere, gezinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Ortamı ve doğası çok güzel. Buraya ikinci gelişimiz. Doğası ve havasıyla çok keyifli bir yer, herkese tavsiye ederim." dedi.

Abdullah Şapçı da üçüncü kez geldiği longozun, doğayla iç içe güzel bir yer olduğunu kaydetti.

Ailesiyle gelen Yücel Özdemir ise "Burayı çok güzel bulduk. İstanbul'dan her sene geliyoruz. Kuş sesleri ve manzarası çok iyi, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kaynarca Türkiye Sakarya Acarlar Karasu Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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