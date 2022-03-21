AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ - Haberler

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AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları ovaya, tarım arazilerine indi.

ŞUHUT, AFYON (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki Kumalar Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yılkı atları ovaya, tarım arazilerine indi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kumalar Dağı'nda yaşayan yüzlerce yılkı atı yiyecek bulmakta zorlanınca ovalara indi. Bekteş köyünde yaşayanlar gruplar halinde dolaşan yılkı atlarını telefon kamerasıyla görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından zaman zaman doğaya yem bırakılsa da yoğun kar yağışı nedeniyle dağda yaşamakta güçlük çeken yılkı atları, zaman zaman tarım arazilerine iniyor. Yanlarında yeni yavruların da bulunduğu yüzlerce yılkı atının kar yağışı altında yiyecek araması kameraya yansıdı.

AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ

AÇ KALAN YILKI ATLARI TARIM ARAZİLERİNE İNDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, Tarım, Şuhut, kar, Güncel, Haberler

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