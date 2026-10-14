Abuja Büyükelçisi Poroy, ECOWAS Komisyonu Başkanı Diop'la işbirliğini görüştü

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Birame Diop ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Poroy ile Diop, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ECOWAS Komisyonu binasında görüştü.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile ECOWAS arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA