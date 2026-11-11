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Abu Dabi'deki Rusya-ABD-Ukrayna müzakerelerinde ikinci gün başladı

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Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki üçlü müzakerelerin ikinci günü başladı. Görüşmelerde esir takası ve bölgesel güvenlik ele alınırken, heyetlerin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

MOSKOVA/ Ukrayna- Rusya Savaşı'nı sona erdirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ikinci günü başladı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, dün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakereler kapsamında, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri bugün yeniden bir araya geldi.

Müzakerelerde, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de yer aldığı müzakerelerin sonunda heyetlerin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin ikinci gününün başladığını belirterek, "Önce ABD ve Rusya ile üçlü bir formatta görüşme yapacağız. Daha sonra ise Avrupalı ?müttefiklerimizle ayrı bir toplantı düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Üçlü müzakereler

Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerin ilk gününde, Ukrayna krizinin çözümünün ardından bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasına ilişkin konular ele alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yapılan görüşmelerde, bine karşı bin veya 1500'e karşı 1500 esir takasının gündeme getirildiğini açıklamıştı.

Ukrayna, Avrupalı temsilcilerin de müzakere sürecine katılması gerektiğini savunurken, Rusya bu fikre karşı çıkıyor.

Kaynak: AA
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