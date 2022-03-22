ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE; MEGA YATA YOĞUN İLGİ

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, anı ölümsüzleştirmek için bol bol özçekim yaptı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin ise botla yatın çevresinde tur atması dikkat çekti.