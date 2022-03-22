ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE; MEGA YATA YOĞUN İLGİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE; MEGA YATA YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, anı ölümsüzleştirmek için bol bol özçekim yaptı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin ise botla yatın çevresinde tur atması dikkat çekti.

ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE; MEGA YATA YOĞUN İLGİ

ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE; MEGA YATA YOĞUN İLGİ

ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE; MEGA YATA YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Roman Abramovich, Marmaris, Muğla, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title