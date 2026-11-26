Abomey'de Çin-Benin programı başladı, 350 hastaya katarakt ameliyatı yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Benin'in Abomey kentinde 2026 Çin-Benin 'Aydınlık Yolculuk' programı salı günü başladı. Açılış töreninde Benin'e bağışlanan ilaç, tıbbi ekipman ve malzemeler 24 Kasım 2026'da teslim edilirken, Çinli doktorların yaklaşık 350 hastaya ücretsiz katarakt ameliyatı yapması bekleniyor.
ABOMEY, 26 Kasım (Xinhua) -- Benin'in Abomey kentinde düzenlenen 2026 Çin-Benin "Aydınlık Yolculuk" programının açılış töreninde Benin'e bağışlanan ilaçlar, tıbbi ekipman ve malzemeler, 24 Kasım 2026.
2026 Çin-Benin "Aydınlık Yolculuk" programı, salı günü Benin'in güneyindeki Abomey kentinde başladı.
Program kapsamında Çinli doktorların Batı Afrika ülkesinde yaklaşık 350 hastaya ücretsiz katarakt ameliyatı yapması bekleniyor. (Fotoğraf: Seraphin Zounyekpe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua