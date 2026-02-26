Haberler

Asrın Hukuk Bürosu: "Abdullah Öcalan, Aile Üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile Bugün İmralı Adası'nda Aile Görüşü Gerçekleştirmiştir"

Asrın Hukuk Bürosu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda aile üyeleri ile görüşme yaptığını açıkladı. Mehmet ve Ömer Öcalan'ın katıldığı görüşme, diğer müvekkillerle birlikte gerçekleşti.

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü yaptığı bildirildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü gerçekleştirmiştir" denildi.

