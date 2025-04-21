Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

(İSTANBUL) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için mesaj gönderdi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın okuduğu mesajda Öcalan, "Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol, konuya ilişkin İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Buldan, Önder'in tedavi gördüğü Şişli'deki hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Buldan, durumu kritikliğini koruyan Önder için Öcalan'ın gönderdiği mesajı okudu. Öcalan, şunları kaydetti:

"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır. Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum."