Abdullah Öcalan'dan Kurban Bayramı Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ailesi olarak görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı mesajında "Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı Cezaevi'nde hükümlü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ailesi olarak görüşme gerçekleştirdiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Kurban Bayramı mesajını da paylaştı. Öcalan mesajında, "Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar" dedi.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan da söz konusu görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sn. Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu; Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni; Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi; Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 7 Haziran 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde aile görüşü gerçekleştirmiştir. Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Sn. Veysi Aktaş ile kardeşleri; İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 8 Haziran 2025 tarihinde aile görüşü gerçekleştirmiştir."