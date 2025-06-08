Abdullah Öcalan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Abdullah Öcalan'dan Kurban Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve onun bayram mesajını paylaştığını bildirdi. Abdullah Öcalan, halkın bayramını kutladı.

(ANKARA) - DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ailesi olarak görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Abdullah Öcalan, Kurban Bayramı mesajında "Halkımızın kurbansız Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı Cezaevi'nde hükümlü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ailesi olarak görüşme gerçekleştirdiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Kurban Bayramı mesajını da paylaştı. Öcalan mesajında, "Halkımızın Kurbansız Kurban Bayramını kutluyorum. Tüm halkımıza selamlar" dedi.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan da söz konusu görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sn. Abdullah Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Ali Öcalan ve yeğenlerinin iki çocuğu; Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi ve kuzeni; Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi; Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 7 Haziran 2025 tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde aile görüşü gerçekleştirmiştir. Yine İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta olan Sn. Veysi Aktaş ile kardeşleri; İmralı'ya kısa zaman önce sevki gerçekleştirilen Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan ile kardeşleri Kurban Bayramı ziyareti dolayısıyla 8 Haziran 2025 tarihinde aile görüşü gerçekleştirmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

Resmi açıklama geldi! İşte Ferdi Zeyrek'in son durumu
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.