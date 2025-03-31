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Abdullah Öcalan Ailesiyle Bayram Görüşmesi Yaptı

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Asrın Hukuk Bürosu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında aile görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşme, İmralı Ada Hapishanesi'nde gerçekleşti.

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'la bayram ziyareti kapsamında bugün aile görüşü yaptığını açıkladı.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan bayram ziyareti kapsamında bugün aile görüşü yapıldığı belirtildi.

Ayrıca paylaşımda Öcalan'la birlikte kalan hükümlüler Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan'ın bayram ziyareti kapsamında görüştüğü kaydedildi.

Tunç: "İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesi talebi var"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Mart'ta AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Öcalan'la dördüncü kez görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de, İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesi talebi var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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