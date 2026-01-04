Haberler

Abdullah Gül: "Maduro'nun Askeri Operasyonla Evinden Kaçırılması Açık Bir Şekilde Uluslararası Hukukun İhlalidir"

Güncelleme:
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri bir operasyonla Maduro'nun evinden kaçırılmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

(ANKARA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin "Maduro, kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi. Fakat bir askeri operasyonla evinden kaçırılması açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maduro, kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi. Fakat bir askeri operasyonla evinden kaçırılması açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kapının ABD tarafından açılması çok tehlikeli gelişmelere yol açacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
